Пошаговая стратегия от Civilization VI стала доступна на iPhone 4 октября. Об этом сообщает The Verge.

Почти год назад игра стала доступна для iPad. Пользователи, купившие её для планшета, получат версию для iPhone бесплатно. Остальным юзерам будут доступны первые 60 ходов, полную версию можно будет приобрести за $59,99.

Системные требования игры достаточно высокие. Она пойдёт только на iPhone 7 и на более новых версиях.