Civilization VI стала доступна на iPhone
Разработчики оптимизировали популярную стратегию под маленькие экраны смартфонов Apple.
Фото © Firaxis Games
Пошаговая стратегия от Civilization VI стала доступна на iPhone 4 октября. Об этом сообщает The Verge.
Почти год назад игра стала доступна для iPad. Пользователи, купившие её для планшета, получат версию для iPhone бесплатно. Остальным юзерам будут доступны первые 60 ходов, полную версию можно будет приобрести за $59,99.
Системные требования игры достаточно высокие. Она пойдёт только на iPhone 7 и на более новых версиях.
Civilization VI впервые вышла в октябре 2016 года. Ранее она была доступна на компьютерах, iPad и Nintendo Switch.