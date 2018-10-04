Toyota показала новый RAV4
Скриншот видео Игорь Бурцев
Автомобиль был представлен журналистам во время проведения Парижского автосалона.
Компания Toyota показала новый RAV4. Новое поколение популярного внедорожника внешне изменилось.
Новое авто построено на новой платформе TNGA от Camry. Вместе с инженерией компания начала новую эпоху в брендовой стилистике. Длина автомобиля стала на 5 мм короче и составляет 4600 мм, а размер колёсной базы, наоборот, растянулся на 30 мм и равен 2690 мм, что позволило при ширине 1855 мм сделать RAV4 очень просторным.
Продажи RAV4 на европейском рынке начнутся весной следующего года. Примерно в это же время автомобиль приедет и в Россию.