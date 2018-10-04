Toyota показала новый RAV4

Новое авто построено на новой платформе TNGA от Camry. Вместе с инженерией компания начала новую эпоху в брендовой стилистике. Длина автомобиля стала на 5 мм короче и составляет 4600 мм, а размер колёсной базы, наоборот, растянулся на 30 мм и равен 2690 мм, что позволило при ширине 1855 мм сделать RAV4 очень просторным.