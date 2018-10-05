Диана Арбенина представила новый клип на песню "Короны"
Скрин © YouTube/Диана Арбенина - Короны (Премьера клипа 2018)
Российская певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина опубликовала на официальном канале YouTube новый клип на песню "Короны".
О его выходе Арбенина сообщила на своей страничке в соцсети Instagram. Певица пожелала подписчикам доброго утра и посоветовала беречь любовь. Это чувство Арбенина сравнила с маленьким ребёнком, который постоянно нуждается в защите.
— Мир прекрасен. Короны — это наши птицы, — написала она.
Сами слушатели назвали клип очень чувственным, нежным и искренним.