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Опубликовано 5 октября 2018, 04:39

Диана Арбенина представила новый клип на песню "Короны"

Скрин &copy; YouTube/Диана Арбенина - Короны (Премьера клипа 2018)

Скрин © YouTube/Диана Арбенина - Короны (Премьера клипа 2018)

Российская певица, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина опубликовала на официальном канале YouTube новый клип на песню "Короны".

О его выходе Арбенина сообщила на своей страничке в соцсети Instagram. Певица пожелала подписчикам доброго утра и посоветовала беречь любовь. Это чувство Арбенина сравнила с маленьким ребёнком, который постоянно нуждается в защите.

— Мир прекрасен. Короны — это наши птицы, — написала она.

Сами слушатели назвали клип очень чувственным, нежным и искренним.

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Алина Раппопорт
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