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Опубликовано 5 октября 2018, 04:50

В Таиланде закрыли знаменитый пляж из-за Леонардо Ди Каприо

Фото: &copy; Flickr/PnP!

Фото: © Flickr/PnP!

По словам властей, экосистеме острова нужно время, чтобы прийти в себя после наплыва туристов.

Тайское побережье, получившее известность после выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, закрыли на неопределённый срок. Правительство считает, что экосистема пляжа нуждается в отдыхе, чтобы восстановиться после наплыва большого количества туристов.

Бухту Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море уже закрывали этим летом на четыре месяца. Тогда власти пытались спасти коралловые рифы, истощённые изменениями климата и наплывом приезжих. Каждый день на пляж приезжало до шести тысяч отдыхающих с курортов, расположенных на островах Пхи-Пхи, Пхукет и Краби.

Доля туризма в экономике Таиланда — 12%. Власти страны обеспокоены неспособностью управлять столь большими потоками приезжих.

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Сергей Сурепин
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