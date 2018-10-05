В Таиланде закрыли знаменитый пляж из-за Леонардо Ди Каприо

По словам властей, экосистеме острова нужно время, чтобы прийти в себя после наплыва туристов.

Тайское побережье, получившее известность после выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, закрыли на неопределённый срок. Правительство считает, что экосистема пляжа нуждается в отдыхе, чтобы восстановиться после наплыва большого количества туристов.

Бухту Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море уже закрывали этим летом на четыре месяца. Тогда власти пытались спасти коралловые рифы, истощённые изменениями климата и наплывом приезжих. Каждый день на пляж приезжало до шести тысяч отдыхающих с курортов, расположенных на островах Пхи-Пхи, Пхукет и Краби.