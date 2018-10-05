Посетить Твин Пикс можно будет с помощью виртуальной реальности

Collider Games и телекомпания Showtime совместно с Дэвидом Линчем создали VR-игру по мотивам одноимённого сериала.

Представители Showtime заявили, что они хотят поделиться с геймерами небольшим секретом. Оказывается, уже в следующие выходные посетители Festival of Disruption смогут погрузиться в мир "Твин Пикс" от Гластонбери Гроув до красной комнаты в первой VR-версии Твин Пикс.

We’re going to let you in on a little secret:



Next weekend, #FestivalOfDisruption attendees will get to immerse in the world of #TwinPeaks, from Glastonbury Grove to the Red Room, with a first look at Twin Peaks VR! pic.twitter.com/uG6l124cGO — Twin Peaks (@SHO_TwinPeaks) 3 октября 2018 г.

Протестировать VR-версию игры поклонники смогут уже на следующих выходных, 13 и 14 октября, в театре Ace Hotel в Лос-Анджелесе. Там будет проходить ежегодный фестиваль Festival of Disruption.