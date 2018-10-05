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Опубликовано 5 октября 2018, 05:07

Посетить Твин Пикс можно будет с помощью виртуальной реальности

Collider Games и телекомпания Showtime совместно с Дэвидом Линчем создали VR-игру по мотивам одноимённого сериала.

Представители Showtime заявили, что они хотят поделиться с геймерами небольшим секретом. Оказывается, уже в следующие выходные посетители Festival of Disruption смогут погрузиться в мир "Твин Пикс" от Гластонбери Гроув до красной комнаты в первой VR-версии Твин Пикс.

Протестировать VR-версию игры поклонники смогут уже на следующих выходных, 13 и 14 октября, в театре Ace Hotel в Лос-Анджелесе. Там будет проходить ежегодный фестиваль Festival of Disruption.

По словам разработчиков, за основу они взяли оригинальный сюрреалистичный мир, созданный Дэвидом Линчем, а игроки, в свою очередь, смогут исследовать его глубины. Игра по мотивам "Твин Пикс" разработана для HTC Vive и Oculus Rift. Также она будет доступна на платформе Steam. Релиз ожидается в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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