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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 05:40

Рэпер Lil Pump вышел из тюрьмы и обещает приехать в Москву

Фото: &copy; Flickr/Dan Garcia

Фото: © Flickr/Dan Garcia

Менеджмент артиста заявил, что европейские концерты автора хита Gucci Gang всё ещё в силе.

Популярный американский рэпер Газзи Гарсия, более известный под псевдонимом Lil Pump, вышел из тюрьмы. Представители артиста ранее заявляли об отмене тура Harvard Dropout, однако это касается только американских концертов — выступления в Европе остались в силе.

Таким образом, рэпер приедет в Москву. Концерт пройдёт 11 декабря. Организаторы московского выступления заявили, что концерт не отменяется.

Напомним, в начале сентября рэпер попал в тюрьму на два месяца. Причина — нарушение режима условного освобождения. Срок артист получил за езду без прав и чужой номер на машине. Ранее рэпер рассказал, что скоро он выпустит дебютный альбом под названием Harvard Dropout.

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Сергей Сурепин
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