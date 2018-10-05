Рэпер Lil Pump вышел из тюрьмы и обещает приехать в Москву

Менеджмент артиста заявил, что европейские концерты автора хита Gucci Gang всё ещё в силе.

Популярный американский рэпер Газзи Гарсия, более известный под псевдонимом Lil Pump, вышел из тюрьмы. Представители артиста ранее заявляли об отмене тура Harvard Dropout, однако это касается только американских концертов — выступления в Европе остались в силе.

Таким образом, рэпер приедет в Москву. Концерт пройдёт 11 декабря. Организаторы московского выступления заявили, что концерт не отменяется.