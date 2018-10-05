Рэпер Lil Pump вышел из тюрьмы и обещает приехать в Москву
Фото: © Flickr/Dan Garcia
Менеджмент артиста заявил, что европейские концерты автора хита Gucci Gang всё ещё в силе.
Популярный американский рэпер Газзи Гарсия, более известный под псевдонимом Lil Pump, вышел из тюрьмы. Представители артиста ранее заявляли об отмене тура Harvard Dropout, однако это касается только американских концертов — выступления в Европе остались в силе.
Таким образом, рэпер приедет в Москву. Концерт пройдёт 11 декабря. Организаторы московского выступления заявили, что концерт не отменяется.
Напомним, в начале сентября рэпер попал в тюрьму на два месяца. Причина — нарушение режима условного освобождения. Срок артист получил за езду без прав и чужой номер на машине. Ранее рэпер рассказал, что скоро он выпустит дебютный альбом под названием Harvard Dropout.