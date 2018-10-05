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Опубликовано 5 октября 2018, 06:15

Американцы запретили роботам притворяться людьми

Соответствующий закон, который касается роботов, подписал губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года любой робот, бот или программа, управляемая искусственным интеллектом, будут обязаны заявить о своём искусственном происхождении до начала контакта с человеком. Новый закон призван противостоять недобросовестной рекламе, сохранять конкуренцию и прекращать порочные торговые практики.

Эта мера в первую очередь направлена на автоматические учётные записи в социальных сетях, которые "выдают" себя за реальных людей. Компания с их помощью пытаются стимулировать покупки и продажи товаров или услуг.

В свободное от регулирования выборов время боты, например, сообщают точное время и погоду, предупреждают о землетрясениях, ищут и заказывают билеты и даже оказывают первую техническую помощь. Необходимость нового закона говорит о том, что искусственный интеллект прогрессировал настолько, что его легко спутать с реальным человеком.

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Сергей Сурепин
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