Американцы запретили роботам притворяться людьми
Соответствующий закон, который касается роботов, подписал губернатор Калифорнии Джерри Браун.
Согласно документу, с 1 июля 2019 года любой робот, бот или программа, управляемая искусственным интеллектом, будут обязаны заявить о своём искусственном происхождении до начала контакта с человеком. Новый закон призван противостоять недобросовестной рекламе, сохранять конкуренцию и прекращать порочные торговые практики.
Эта мера в первую очередь направлена на автоматические учётные записи в социальных сетях, которые "выдают" себя за реальных людей. Компания с их помощью пытаются стимулировать покупки и продажи товаров или услуг.
В свободное от регулирования выборов время боты, например, сообщают точное время и погоду, предупреждают о землетрясениях, ищут и заказывают билеты и даже оказывают первую техническую помощь. Необходимость нового закона говорит о том, что искусственный интеллект прогрессировал настолько, что его легко спутать с реальным человеком.