Facebook запрещает публиковать посты о геях
Социальная сеть блокирует некоммерческие публикации, которые продвигают ЛГБТ-тематику.
Социальная сеть "Фейсбук" начала дискриминировать ЛГБТ-сообщество. Как удалось установить изданию The Washington Post, социальная сеть удалила несколько десятков публикаций, в которых фигурировала аббревиатура ЛГБТ.
Соцсеть посчитала эти публикации политическими. Только за лето 2018 года "Фейсбук" заблокировал около 15 публикаций организации LGBT Network. По словам TWP, у публикаций на самом деле не было политического подтекста.
Блокировка связана с тем, что руководство социальной сети ужесточило правила размещения политической рекламы, чтобы предотвратить случаи манипуляции и распространения фейковых новостей. В связи с этим алгоритм сработал так, что начал блокировать публикации ЛГБТ-тематики.
Напомним, ранее представители британского ЛГБТ-движения пожаловались на "Фейсбук": по их словам, соцсеть предлагает им лечиться от гомосексуализма через рекламу.