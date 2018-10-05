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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 07:06

Facebook запрещает публиковать посты о геях

Фото: &copy; Pixabay/LoboStudioHamburg&nbsp;

Фото: © Pixabay/LoboStudioHamburg 

Социальная сеть блокирует некоммерческие публикации, которые продвигают ЛГБТ-тематику.

Социальная сеть "Фейсбук" начала дискриминировать ЛГБТ-сообщество. Как удалось установить изданию The Washington Post, социальная сеть удалила несколько десятков публикаций, в которых фигурировала аббревиатура ЛГБТ.

Соцсеть посчитала эти публикации политическими. Только за лето 2018 года "Фейсбук" заблокировал около 15 публикаций организации LGBT Network. По словам TWP, у публикаций на самом деле не было политического подтекста.

Блокировка связана с тем, что руководство социальной сети ужесточило правила размещения политической рекламы, чтобы предотвратить случаи манипуляции и распространения фейковых новостей. В связи с этим алгоритм сработал так, что начал блокировать публикации ЛГБТ-тематики.

Напомним, ранее представители британского ЛГБТ-движения пожаловались на "Фейсбук": по их словам, соцсеть предлагает им лечиться от гомосексуализма через рекламу.

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Сергей Сурепин
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