Facebook запрещает публиковать посты о геях

Социальная сеть блокирует некоммерческие публикации, которые продвигают ЛГБТ-тематику.

Социальная сеть "Фейсбук" начала дискриминировать ЛГБТ-сообщество. Как удалось установить изданию The Washington Post, социальная сеть удалила несколько десятков публикаций, в которых фигурировала аббревиатура ЛГБТ.

Соцсеть посчитала эти публикации политическими. Только за лето 2018 года "Фейсбук" заблокировал около 15 публикаций организации LGBT Network. По словам TWP, у публикаций на самом деле не было политического подтекста.

Блокировка связана с тем, что руководство социальной сети ужесточило правила размещения политической рекламы, чтобы предотвратить случаи манипуляции и распространения фейковых новостей. В связи с этим алгоритм сработал так, что начал блокировать публикации ЛГБТ-тематики.