В Госдуме возьмут на контроль дело о смертельном ДТП в Тверской области

Депутат Госдумы от Тверской области Алексей Чепа сообщил, что возьмёт на контроль дело о крупном ДТП, которое произошло утром 5 октября.

— Я, конечно, сейчас возьму на контроль, — приводит слова Чепы РИА "Новости".

Он также добавил, что на сегодня у него была запланирована поездка по этой же трассе, поэтому он в скором времени будет выезжать к месту ЧП.