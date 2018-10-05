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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 10:55

В Госдуме возьмут на контроль дело о смертельном ДТП в Тверской области

Фото: &copy; VK/&nbsp;TvTver.ru - №1 в Твери

Фото: © VK/ TvTver.ru - №1 в Твери

Депутат Госдумы от Тверской области Алексей Чепа сообщил, что возьмёт на контроль дело о крупном ДТП, которое произошло утром 5 октября.

— Я, конечно, сейчас возьму на контроль, — приводит слова Чепы РИА "Новости".

Он также добавил, что на сегодня у него была запланирована поездка по этой же трассе, поэтому он в скором времени будет выезжать к месту ЧП.

Напомним, сегодня утром в Тверской области произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса "Форд". По последним данным, погибло 13 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Лайф также публиковал видео с места происшествия.

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Артур Белкин
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