Рэп, кунг-фу, медитация. Как учителя рвут шаблон "скучных уроков"

Сегодня, 5 октября, отмечается международный день учителя. Наши педагоги из кожи вон лезут, чтобы привлечь внимание непоседливых подростков. Итак, на что идут учителя.

Рэп-уроки истории

Московский историк Василий Кузнецов приобрёл популярность после того, как стал зачитывать рэп на уроках. Так, некоторое время назад он опубликовал 43-минутный ролик в соцсетях.

— Этот рэп посвящаю Васе Васину. В Питере он почти что не квасит. Но открываем тетради, пишем тему, — зачитывает педагог.

— 47 год, в Москве пожар. Народ бунтует на площади, народ очень устал. Иван находится на станции метро "Университет". Тогда там станции ещё, конечно, никакой нет, — выдержка из другого рэп-урока.

Преподаватель истории в лицее ВШЭ может зачитать рэп и про Ивана Грозного и про события XV века. Ученики, да и некоторые педагоги выстраиваются в очередь послушать такую необычную лекцию.

Карантин — не повод

Когда в сентябре этого года в одной из екатеринбургских школ объявили карантин по менингиту, Алексей Гончаров, обладатель титула "Учитель года России — 2011", перешёл на ведение уроков прямо в "Ютубе". Это обычный стрим, который можно смотреть онлайн, а можно смотреть потом, в записи.

К октябрю у педагога накопилось пять таких стримов. Судя по просмотрам, школьники не раз переслушивают лекции.

Кунг-фу

В красноярской школе № 39 педагоги внедрили китайские методики инклюзивного образования, сообщают "Городские новости". Для детей ведут уроки физкультуры с элементами Кунг-фу. Кроме того, во время других занятий школьники делают дыхательную гимнастику цигун.

В школе изучают китайский и каллиграфию и занимаются сказкотерапией для развития речи. Каждый пятый ученик этой школы — ребёнок с повышенными потребностями. В основном это дети с тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью.

Такой опыт преподавания педагоги переняли у своих коллег в харбинской школе. Детей учат в первую очередь через труд и тактильные ощущения. Для детей также устроили уроки кулинарии, каллиграфии и рисования песком.

М — медитация

В американской школе детей учат медитировать. Так, учитель начальной школы в Род-Айленде Брук Уотерман рассказал, что с помощью специальных приложений обучает детей практикам, сообщает CNBC.

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— Удивительно, что эти дети действительно настраиваются на себя и игнорируют внешний мир на минуту, — отметил он.

На детей, по его словам, давит не только необходимость выполнения домашнего задания, но и проблемы дома, в общении, стрессы "стороннего характера". Поэтому сам Брук Уотерман и его последователи скачивают приложения и внедряют их в учебный план.

Мексиканский человек-паук

За границей педагоги тоже прибегают к новым методам, чтобы завладеть вниманием учеников. Так, профессор в Национальном университете Мексики Моисес Васкес ведёт занятия в костюме Человека-паука, сообщает indianexpress.

Преподаватель в интервью СМИ рассказывал, что его любимым героем комиксов является Человек-паук, но ему также нравятся другие персонажи — например, Россомаха, Сорвиголова.