Против сексуального насилия. Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира — 2018

Церемония награждения названных лауреатов пройдёт по традиции в Стокгольме 10 декабря.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали Денис Муквеге и Надя Мурад за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооружённых конфликтов.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, основатель госпиталя, работа которого направлена на оказание помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. 63-летний врач признан крупнейшим современным специалистом в области лечения гинекологических травм. По информации зарубежных СМИ, во время военных конфликтов он помог тысячам женщин. Также является лауреатом премии ООН по правам человека и обладателем премии имени Сахарова.

Надя Мурад — 25-летняя иракская правозащитница и посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности. Лауреат премии Сахарова. Была включена журналом Time в список ста самых влиятельных людей мира 2016 года. В том же году номинировалась на соискание Нобелевской премии мира.