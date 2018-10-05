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Опубликовано 5 октября 2018, 12:05

Против сексуального насилия. Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира — 2018

Церемония награждения названных лауреатов пройдёт по традиции в Стокгольме 10 декабря.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали Денис Муквеге и Надя Мурад за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооружённых конфликтов.

Денис Муквеге и Надя Мурад. Фото: © Wikipedia/Flickr/U.S. Department of State

Денис Муквеге и Надя Мурад. Фото: © Wikipedia/Flickr/U.S. Department of State

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, основатель госпиталя, работа которого направлена на оказание помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. 63-летний врач признан крупнейшим современным специалистом в области лечения гинекологических травм. По информации зарубежных СМИ, во время военных конфликтов он помог тысячам женщин. Также является лауреатом премии ООН по правам человека и обладателем премии имени Сахарова.

Надя Мурад — 25-летняя иракская правозащитница и посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности. Лауреат премии Сахарова. Была включена журналом Time в список ста самых влиятельных людей мира 2016 года. В том же году номинировалась на соискание Нобелевской премии мира.

Как писал Лайф, ранее были названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине, физике и химии. Церемония награждения названных лауреатов пройдёт по традиции в Стокгольме 10 декабря.

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Алиса Зайченко
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