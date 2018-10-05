Как главного гостя. Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьера Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в 2019 году в качестве главного гостя.

— Ещё раз хотел бы пригласить вас на очередной Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре 2019 года. В качестве главного гостя, — обратился Владимир Путин к Моди.