Как главного гостя. Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019
Фото: Сайт Кремля
Лидер Российского государства заявил, что Нью-Дели является добрым другом Москвы.
Президент РФ Владимир Путин пригласил премьера Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум в 2019 году в качестве главного гостя.
— Ещё раз хотел бы пригласить вас на очередной Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре 2019 года. В качестве главного гостя, — обратился Владимир Путин к Моди.
Лидер страны отметил, что Индия является добрым другом России.