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Опубликовано 5 октября 2018, 10:10

"Невероятно обаятельная женщина". Мединский поздравил Инну Чурикову с юбилеем

Фото: &copy; РИА Новости / Илья Питалев

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Сценические образы актрисы глава Минкульта назвал образцами высочайшего профессионализма и перевоплощения.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с юбилеем народную артистку СССР Инну Чурикову. Он отметил, что секрет актрисы кроется не только в её яркой игре, но и душевной щедрости, которую она дарит почитателям своего таланта.

— Актриса широкого творческого диапазона и невероятно обаятельная женщина, вы по праву пользуетесь безграничной любовью зрительской аудитории. Незабываемые образы, созданные вами на театральной сцене и в кино, — это образец виртуозного владения искусством перевоплощения, полной самоотдачи и высочайшего профессионализма, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте ведомства.

Мединский также присоединился к многочисленным тёплым словам в адрес Чуриковой, пожелав ей здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Инну Чурикову с 75-летним юбилеем.

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Артур Белкин
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