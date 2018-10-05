"Невероятно обаятельная женщина". Мединский поздравил Инну Чурикову с юбилеем

Сценические образы актрисы глава Минкульта назвал образцами высочайшего профессионализма и перевоплощения.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с юбилеем народную артистку СССР Инну Чурикову. Он отметил, что секрет актрисы кроется не только в её яркой игре, но и душевной щедрости, которую она дарит почитателям своего таланта.

— Актриса широкого творческого диапазона и невероятно обаятельная женщина, вы по праву пользуетесь безграничной любовью зрительской аудитории. Незабываемые образы, созданные вами на театральной сцене и в кино, — это образец виртуозного владения искусством перевоплощения, полной самоотдачи и высочайшего профессионализма, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте ведомства.

Мединский также присоединился к многочисленным тёплым словам в адрес Чуриковой, пожелав ей здоровья и неиссякаемого вдохновения.