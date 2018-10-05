В Таиланде построили Starbucks из контейнеров
Фото © Starbucks
Город Хуалянь, расположенный на берегу Тихого океана, получил первую кофейню сети такого формата.
Пространство строили из 29 усиленных контейнеров. Они были перекрашены в белый цвет. Общая площадь двухэтажной кофейни — 320 квадратных метров.
Фото © Starbucks
Концепцию разработала японская архитектурная компания Kengo Kuma & Associates. Раньше она работала над проектом Starbucks в Токио.
Фото © Starbucks
Аналогичные кофейни "Старбакс" уже строил в США. Они входят в глобальную концепцию компании по постройке эко-пространств, разработанную до 2025 года.