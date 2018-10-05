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Опубликовано 5 октября 2018, 10:55

В Таиланде построили Starbucks из контейнеров

Фото &copy; Starbucks

Фото © Starbucks

Город Хуалянь, расположенный на берегу Тихого океана, получил первую кофейню сети такого формата.

Пространство строили из 29 усиленных контейнеров. Они были перекрашены в белый цвет. Общая площадь двухэтажной кофейни — 320 квадратных метров.

Фото © Starbucks

Фото © Starbucks

Концепцию разработала японская архитектурная компания Kengo Kuma & Associates. Раньше она работала над проектом Starbucks в Токио.

Фото © Starbucks

Фото © Starbucks

Аналогичные кофейни "Старбакс" уже строил в США. Они входят в глобальную концепцию компании по постройке эко-пространств, разработанную до 2025 года.

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Сергей Сурепин
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