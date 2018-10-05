Именитый врач и пленница ИГИЛ. Кому присудили Нобелевскую премию мира

Две жизненные истории — организация крупного центра с целью помощи жертвам насилия и смелый побег из плена ИГИЛ*.

В Стокгольме сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии мира. Ими стали основатель больницы в Конго Денис Муквеге и похищенная ИГИЛ девушка-активистка Надя Мурад. Лайф выяснил, чем известны лауреаты и за какие заслуги 10 декабря им будет вручена высокая награда.

Жизнь — на алтарь медицины

Денис Муквеге — основатель и директор госпиталя Панзи в Демократической Республике Конго. Муквеге родился в 1955 году в Букаву, его отец был пастором, работавшим в шведской миссии. Юный конголезец помогал отцу, с детства насмотрелся на страдавших болезнями людей и решил посвятить жизнь медицине. Обучение Денис прошёл в Бурунди, после чего вернулся на родину и трудился в христианском госпитале в Лемере.

Фото © AP Photo/Christian Lutz

Изначально специализировавшийся на педиатрии Муквеге стал заниматься гинекологией. Его глубоко поразила проблема местной медицины, где женщинам после родов не оказывали должной поддержки. Молодой доктор решил поступить в Университет Анже во Франции, чтобы изучить гинекологию. Муквеге поставил себе целью снизить женскую смертность после родов и обеспечить нормальный уход конголезским роженицам.

В 1996 году больница в Лемере, где работал Денис, была полностью уничтожена в результате боевых действий. Рассказывают, что атаковавшие госпиталь повстанцы разграбили и сожгли медицинское учреждение, было убито множество пациентов, которые не смогли покинуть больницу. Среди чудом выживших оказался Муквеге, который сбежал из Лемера в багажнике автомобиля в Букаву.

В 1998 году с помощью международных организаций он основывает больницу Панзи в Букаву, где становится главным хирургом и управляющим. Коллеги Муквеге рассказывают, что хирург принимал по 20 пациентов ежедневно, половина из них, как правило, пострадала от сексуального насилия. Кроме медицинской помощи Денис старался оказывать пациентам психологическую поддержку: по его словам, крайне трудно доказать попавшим во второй-третий раз в его клинику изнасилованным женщинам, что есть смысл жить дальше. С подачи врача создаётся Фонд Панзи, в котором на добровольной основе трудятся не только психологи, но и юристы.

Фото © AP Photo/Christian Lutz

По некоторым подсчётам, Муквеге оказал помощь более 40 000 женщин. К 2013 году в больнице Панзи уже было почти 400 сотрудников, клиника имела в своём распоряжении 450 больничных коек и годовой бюджет в размере 3,2 млн долларов.

25 сентября 2012 года Денис Муквеге выступил перед ООН с речью, где призвал мировое сообщество осудить действия групп повстанцев, ответственных за сексуальное насилие в ДРК. "Нам больше не нужны доказательства, а срочные меры для ареста виновных в преступлениях против человечности", — заявил Муквеге. Спустя месяц он едва не ответил за свои слова кровью, когда пятеро вооружённых людей напали на его автомобиль. До 2013 года он со своей семьёй скрывался в Европе, а потом в очередной раз вернулся на родину. Вылеченные им пациентки и активисты собрали деньги на авиабилеты для семьи врача и обеспечили ему охрану. В Букаву он возвратился с группой из 20 женщин, которые поочерёдно несли вахту возле его дома.

За свою деятельность Денис Муквеге имеет многочисленные награды, например премию "Африканец года" за 2009 год, награду Human Rights First, степень почётного доктора Гарвардского университета.

Пленница ИГИЛ

Надя Мурад — посол доброй воли в Организации Объединённых Наций. Она занимается проблемой людей, попавших в рабство. Мурад родилась в иракской деревне Коджо в 1993 году. В августе 2014 года её жизнь навсегда разделилась на до и после — деревню Нади атаковали джихадисты. Боевики ИГИЛ перестреляли всех мужчин, детей забрали на обучение в лагеря, а женщин — в трудовое и сексуальное рабство. "Они хотели забрать нашу честь, но потеряли свою", — вспоминает о том времени девушка.

Фото © AP Photo/Darko Vojinovic

По рассказам Мурад, женщин постоянно били, пытали и насиловали. Часть из них была продана на рынке, другая — стала работать в деревнях боевиков и выполнять обязанности наложниц. Джихадисты рассматривали езидов (народность, проживающая на севере Ирака) как еретиков, поэтому жёстко расправлялись с ними. Например, заставляли отречься от веры и обратиться в ислам. Сама Надя Мурад пережила насилие и пытки, под страхом смерти приняла новую веру и стала женой джихадиста.

Спустя три месяца после захвата Мурад удалось сбежать от своих мучителей. Она достала поддельные документы и с другими жертвами ИГИЛ прошла несколько десятков километров в Курдистан. Там она узнала страшную новость — её мать и шестеро братьев были убиты боевиками. Девушка переехала в Германию к своей сестре, где живёт и в настоящее время.

В 2016 году, когда Мурад было 23 года, её назначили послом доброй воли ООН. Через год она встретилась с папой римским Франциском, где попросила помочь пленённым езидам и поддержать меньшинства. В ноябре 2017 году вышли её мемуары The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State.

Фото © AP Photo/Christian Lutz

В августе этого года она рассказала о помолвке с активистом Абидом Шамдином, также езидом по национальности. "Борьба сплотила наших людей, и я продолжаю этот путь вместе с моим молодым человеком", — рассказала Мурад.