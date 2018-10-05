Песню группы "Оргазм Нострадамуса" признали экстремистской

Трек "Убей тинейджера" группы "Оргазм Нострадамуса" попал в список экстремистских материалов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции РФ.

Отмечается, что причиной послужили звучащие в песне призывы к расправе над подростками. Было проведено психолого-лингвистическое исследование. Оно и показало, что в треке есть признаки экстремизма.