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Опубликовано 5 октября 2018, 15:27

Песню группы "Оргазм Нострадамуса" признали экстремистской

Фото: &copy;&nbsp;Pixabay

Фото: © Pixabay

Трек "Убей тинейджера" группы "Оргазм Нострадамуса" попал в список экстремистских материалов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции РФ.

Отмечается, что причиной послужили звучащие в песне призывы к расправе над подростками. Было проведено психолого-лингвистическое исследование. Оно и показало, что в треке есть признаки экстремизма.

Суд постановил, что страницы сайтов, на которых размещён трек, должны быть заблокированы.

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Артур Белкин
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