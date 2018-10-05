Песню группы "Оргазм Нострадамуса" признали экстремистской
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Трек "Убей тинейджера" группы "Оргазм Нострадамуса" попал в список экстремистских материалов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции РФ.
Отмечается, что причиной послужили звучащие в песне призывы к расправе над подростками. Было проведено психолого-лингвистическое исследование. Оно и показало, что в треке есть признаки экстремизма.
Суд постановил, что страницы сайтов, на которых размещён трек, должны быть заблокированы.