От любви с "девушкой постарше" до монолога Чацкого. Как учился Элджей в школе

Оглавление Никаких драк за школой Катал брата на спине О школьных друзьях

Российские учителя на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. Лайф заглянул в школу, где учился Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей.

Алексей Узенюк окончил новосибирскую среднюю школу № 33. Сейчас это местная гимназия № 9. В учебном заведении его знает каждый школьник.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Лариса Гницевич рассказала, что он не стеснялся подойти за помощью в случае конфликта с педагогом. А такие были. Ну а какая учёба обходится без споров?

— Если у него был конфликт с одним из учителей, подходил и говорил: "Лариса Владимировна, помогите". Мы шли и решали проблему. Но такое было нечасто — всего пару раз. А вообще парень хороший — человек своего слова. Он всегда исполнял то, что обещал. А если не мог чего-то сделать — предупреждал честно, — рассказала Гницевич Лайфу.

Элджея нельзя назвать ни двоечником, ни отличником — учился средне. Проявлял он себя на дискотеках.

— На дискотеках было видно, что парень-то творческий. Он не пел, но нам —учителям было видно, что молодой человек творческий, — говорит завуч.

Никаких драк за школой

Драки, курение за школой... Это всё не про него. Учителя сейчас говорят: "Тот парень с картинок — не Лёша. В школе он был совсем другим". Никаких "дредов", татуировок.

— Нормальный парень, учился, был самостоятельный. Не был хулиганом. Я помню, когда он ещё в первый класс пришёл, часто видел их в столовой с друзьями. Забегали туда, брали булочки, уходили счастливые, — вспоминает учитель физики Юрий Игнатенко.

Педагог уверен, что Элджей не сильно изменился со времён учёбы, похудел только.

К слову, сейчас Элджей уверяет, что окончил девять классов. Учителя машут руками — какие девять, когда одиннадцать?

Катал брата на спине

На уроках по русскому языку сидел около окна — первый ряд, третья парта. Места "для хулиганов" во всех школах находятся чуть дальше — в самом конце.

Вера Жеребова учила русскому языку и литературе тогда ещё будущего рэпера с пятого по одиннадцатый класс.

— Его отношение к младшему брату (сейчас учится в девятом классе той же школы. — Прим. ред)... он (Алексей) с гордостью всегда говорил, что у него есть младший брат. Если Данил приходил с мамой в школу по каким-то делам, Лёша всегда носил его на спине, — вспоминает педагог.

Учительница также припомнила "Горе от ума", а именно монолог Чацкого, который рэпер читал у доски много лет назад. По словам педагога, делал он это с пафосом, "размашисто".

— Открыто его талант не проявлялся. Даже на сцене мы его не видели. Когда были мероприятия в школе, его на сцене не было. Хотя он пробовал писать стихи, перо было лёгкое. А лет в 16 в одежде, в манере общения он изменился сильно, — говорит педагог.

Так, в десятом классе Леша, всегда приходивший костюме, надел "какие-то убогие штаны белого цвета". Педагоги возмутились такому внешнему виду. Учитель русского языка тогда спросила: "Леша, ты можешь сменить эти штаны?". "Вера Фёдоровна, только ради вас", — последовал ответ. Ну и вскоре инцидент был исчерпан.

Уже позже, когда Элджей стал знаменитым, женщина-педагог столкнулась с его родителями. Те и рассказали, что сын уезжал в Москву практически без денег, с одним своим диском в кармане.

О школьных друзьях

— Он всегда был душой компании. И с девочками, и с мальчиками ровные отношения. У них класс не был большим, чтобы делиться на какие-то "микрогруппы".