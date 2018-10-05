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Опубликовано 5 октября 2018, 14:01

Представлен геймпад, который крепится на голову

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Akila Zhang

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Akila Zhang

Новое устройство усовершенствует управление компьютером как в играх, так и в приложениях.

Компания Tilted разработала одноимённый геймпад, который крепится на голову. Видео с представлением аксессуара доступно на YouTube.

Девайс работает с помощью специальных сенсоров и гироскопа. Он распознает движение головы и выполняет соответствующие команды. К примеру, так можно наводить прицел в шутерах от первого лица.

Компания почти собрала деньги на Kickstarter на выпуск аксессуара. В ближайшее время устройства поступят в продажу. Цена одного геймпада составит $79. Сообщается, что он подойдёт почти для любой игры на Windows. Также он подойдёт для многих приложений. Это поможет людям с нарушением двигательного аппарата.

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Денис Марков
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