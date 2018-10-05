Представлен геймпад, который крепится на голову
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Akila Zhang
Новое устройство усовершенствует управление компьютером как в играх, так и в приложениях.
Компания Tilted разработала одноимённый геймпад, который крепится на голову. Видео с представлением аксессуара доступно на YouTube.
Девайс работает с помощью специальных сенсоров и гироскопа. Он распознает движение головы и выполняет соответствующие команды. К примеру, так можно наводить прицел в шутерах от первого лица.
Компания почти собрала деньги на Kickstarter на выпуск аксессуара. В ближайшее время устройства поступят в продажу. Цена одного геймпада составит $79. Сообщается, что он подойдёт почти для любой игры на Windows. Также он подойдёт для многих приложений. Это поможет людям с нарушением двигательного аппарата.