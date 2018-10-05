Nintendo активно работает над виртуальной реальностью
Фото: © AP Photo/Koji Sasahara
По всей видимости, гибридная консоль Switch в будущем может получить новые опции.
Президент и операционный директор компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал, что японская корпорация активно ведёт эксперименты в области виртуальной реальности. По его словам, разработчики постоянно думают об этом.
Реджи не сказал при этом ничего определённого. Он уточнил, что компания продолжит экспериментировать с этим форматом. По словам Фис-Эме, у Nintendo свой взгляд на то, какие впечатления должна приносить VR-технология.
Ранее в консоли Switch нашли скрытый VR-режим. А несколько дней назад была представлена гарнитура NS Glasses.