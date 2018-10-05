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Опубликовано 5 октября 2018, 19:21

Nintendo активно работает над виртуальной реальностью

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Koji Sasahara

Фото: © AP Photo/Koji Sasahara

По всей видимости, гибридная консоль Switch в будущем может получить новые опции.

Президент и операционный директор компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал, что японская корпорация активно ведёт эксперименты в области виртуальной реальности. По его словам, разработчики постоянно думают об этом.

Реджи не сказал при этом ничего определённого. Он уточнил, что компания продолжит экспериментировать с этим форматом. По словам Фис-Эме, у Nintendo свой взгляд на то, какие впечатления должна приносить VR-технология.

Ранее в консоли Switch нашли скрытый VR-режим. А несколько дней назад была представлена гарнитура NS Glasses.

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Сергей Сурепин
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