Nintendo активно работает над виртуальной реальностью

По всей видимости, гибридная консоль Switch в будущем может получить новые опции.

Президент и операционный директор компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал, что японская корпорация активно ведёт эксперименты в области виртуальной реальности. По его словам, разработчики постоянно думают об этом.

Реджи не сказал при этом ничего определённого. Он уточнил, что компания продолжит экспериментировать с этим форматом. По словам Фис-Эме, у Nintendo свой взгляд на то, какие впечатления должна приносить VR-технология.