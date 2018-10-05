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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 17:51

"Исчезнут спекуляции". Москалькова рада, что Сенцов решил прекратить голодовку

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото:&copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов

Как ранее сообщалось, за 145 дней осуждённый украинский режиссёр похудел на 12 килограммов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада, что украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, прекратил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

— Надеюсь, что с её прекращением исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова, — отметила она, добавив, что не раз в беседе с Сенцовым говорила, что "существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав".

Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней. Заявление о прекращении голодовки он подписал в присутствии своих адвокатов. Как ранее писал Лайф, диетолог заявила, что действия режиссёра расценивает как "показуху", так как за такой долгий срок он похудел всего на 12 килограммов.

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Майя Селезнёва
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