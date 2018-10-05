"Исчезнут спекуляции". Москалькова рада, что Сенцов решил прекратить голодовку
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов
Как ранее сообщалось, за 145 дней осуждённый украинский режиссёр похудел на 12 килограммов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада, что украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, прекратил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
— Надеюсь, что с её прекращением исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова, — отметила она, добавив, что не раз в беседе с Сенцовым говорила, что "существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав".
Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней. Заявление о прекращении голодовки он подписал в присутствии своих адвокатов. Как ранее писал Лайф, диетолог заявила, что действия режиссёра расценивает как "показуху", так как за такой долгий срок он похудел всего на 12 килограммов.