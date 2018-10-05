"Исчезнут спекуляции". Москалькова рада, что Сенцов решил прекратить голодовку

Как ранее сообщалось, за 145 дней осуждённый украинский режиссёр похудел на 12 килограммов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада, что украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, прекратил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

— Надеюсь, что с её прекращением исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова, — отметила она, добавив, что не раз в беседе с Сенцовым говорила, что "существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав".