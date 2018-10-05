Кадыров поздравил учителей России с профессиональным праздником

Политик напомнил, что педагоги передают знания подрастающему поколению, заботятся об учениках, переживают за их ошибки и искренне радуются успеваемости.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех работников сферы образования с профессиональным праздником, отметив, что это — один из самых прекрасных праздничных дней. Текст поздравления размещён в телеграм-канале политика.

— Сегодня мы чествуем тех, кто посвящает себя на протяжении многих лет такой благородной профессии. Каждый из нас на всю жизнь запоминает с любовью и ностальгией свои школьные годы, преподавателей, классных руководителей и, конечно, сурового директора. Эти чувства незабываемы. Они всегда в нашей памяти, словно всё было вчера, — говорится в сообщении.

Кадыров напомнил о том, что учителя передают знания подрастающему поколению, заботятся об учениках, переживают за их ошибки и искренне радуются успеваемости.

— В Чечне уделяется особое внимание развитию системы образования. На сегодняшний день в республике функционирует около пятисот школ, в которых трудится более 25 тысяч учителей. Благодаря их стараниям в прошедшем учебном году школы Чеченской Республики выпустили около семи тысяч выпускников на базе 11-х классов, — подчеркнул политик.

Он также отметил, что в этом году в регионе было построено 11 новых школ, а к следующему учебному году сдадут ещё три. Все учреждения оснащены лучшим оборудованием.