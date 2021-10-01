Кулинарная драма: Насколько вреден "Доширак" и стоило ли поднимать скандал из-за его пропажи с полок Представители торговых сетей сообщили о дефиците лапши быстрого приготовления из-за закрытия завода в Рязани. Опровергать эти слухи пришлось даже региональным властям. А стоит ли лапша того? 30 сентября, 21:41 7056 7056 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, "Доширак"

В СМИ появились сообщения о том, что крупные торговые сети регионов Сибири и Урала получили уведомления от производителя "Доширака" о возможном снижении объёмов поставок из-за якобы приостановки деятельности предприятий в Рязани. Возобновиться они могут лишь после Нового года.

Опровергать информацию о дефиците получивших в народе название "бомж-пакетов" пришлось даже на уровне Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

"Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. В том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани всё нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было" Алексей Лавренёв Заместитель начальника отдела Минсельхоза Рязанской области

Научный подход

Сотрудники Сибирского государственного университета отметили, что в основе "Доширака" лежит пшеничная мука: пользы, конечно, в ней мало, но и особой опасности она не представляет. При переработке зерна в ней уменьшается количество клетчатки и витаминов.

Доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ факультета химических технологий Сибирского государственного университета Елена Семиченко отметила, что в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако питаться только ей крайне не рекомендуется.

Быстрорастворимая лапша не раз становилась предметом исследований учёных. Итак, что специалисты выяснили о вреде "бомж-пакетов" или его отсутствии.

Сложно переварить

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Японские учёные выяснили, что желудку человека сложно переварить лапшу быстрого приготовления. По словам специалистов, всё дело в том, что в её составе содержится множество ненатуральных компонентов.

Например, трет-бутилгидрохинон — консервант, который производители используют, чтобы увеличить период хранения продукта. Специалисты также подчеркнули, что трет-бутилгидрохинон по той же причине используется также в косметике и удобрениях.

Заболевания сердца

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Гарвардские специалисты выяснили, что проблемы со здоровьем возможны именно у любителей лапши быстрого приготовления. В частности, растёт риск сердечных заболеваний и инсульта.

Исследователи проанализировали здоровье и диету 11 000 южнокорейцев в возрасте от 19 до 64 лет. Исследование показало, что южнокорейские женщины подвергаются высокому риску метаболического синдрома из-за большого количества лапши быстрого приготовления, которое они потребляют.

Любопытно, что у мужчин таких рисков обнаружено не было. Отметим, что метаболический синдром часто приводит к повышению уровня сахара в крови и уровня артериального давления, вызывая более высокий риск развития диабета, инсульта или сердечных заболеваний.

Риск развития рака

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Французские и бразильские исследователи пришли к выводу, что лапша быстрого приготовления попадает в список продуктов, от частого потребления которых может возрасти риск развития рака. Исследование было опубликовано в журнале BMJ.

Учёные привлекли 104 980 участников. 78% этой группы составили женщины, а средний возраст всех участников — 42,8 года. Они посещали лабораторию три раза в полгода. Эксперимент длился два года.

Исследователи обнаружили, что 10%-ное увеличение потребления продуктов быстрого приготовления привело к 12%-ному увеличению риска развития рака, в частности рака молочной железы.

Авторы Алексей Соков