Победителем конкурса "Учитель года — 2018" стал Алихан Динаев из Чечни

Абсолютным победителем конкурса "Учитель года — 2018" стал педагог по обществознанию и праву школы № 1 города Грозного Алихан Динаев. Награждение проходит в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.

Напомним, сегодня Алихан Динаев рассказал Лайфу о своей карьере и о том, что привело его в школу.