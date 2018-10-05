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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 21:01

Победителем конкурса "Учитель года — 2018" стал Алихан Динаев из Чечни

Алихан Динаев. Фото: &copy; РИА Новости / Виталий Белоусов

Алихан Динаев. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Абсолютным победителем конкурса "Учитель года — 2018" стал педагог по обществознанию и праву школы № 1 города Грозного Алихан Динаев. Награждение проходит в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.

Главный приз — статуэтку хрустального пеликана — победителю торжественно вручили глава Минпросвещения России Ольга Васильева и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Напомним, сегодня Алихан Динаев рассказал Лайфу о своей карьере и о том, что привело его в школу.

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Анна Стрельцова
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