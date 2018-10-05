Победителем конкурса "Учитель года — 2018" стал Алихан Динаев из Чечни
Алихан Динаев. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Абсолютным победителем конкурса "Учитель года — 2018" стал педагог по обществознанию и праву школы № 1 города Грозного Алихан Динаев. Награждение проходит в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Главный приз — статуэтку хрустального пеликана — победителю торжественно вручили глава Минпросвещения России Ольга Васильева и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Напомним, сегодня Алихан Динаев рассказал Лайфу о своей карьере и о том, что привело его в школу.