"Вы разбили мне сердце". Рэпер Face выругался в Twitter

Популярный российский рэпер впервые написал сообщения после того, как отменил концертный тур.

Российский рэпер Face (Иван Дрёмин) написал сразу два сообщения в Twitter. И если одно сообщение артиста состоит почти полностью из мата, то во втором он сделал неоднозначное заявление.

В частности, рэпер написал следующее: "Вы разбили мне сердце". А также несколько нецензурных выражений. Это произошло после того, как Face отменил тур по России. Сегодня у рэпера должен был пройти первый концерт в Ростове-на-Дону.