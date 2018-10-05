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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 20:12

"Вы разбили мне сердце". Рэпер Face выругался в Twitter

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Популярный российский рэпер впервые написал сообщения после того, как отменил концертный тур.

Российский рэпер Face (Иван Дрёмин) написал сразу два сообщения в Twitter. И если одно сообщение артиста состоит почти полностью из мата, то во втором он сделал неоднозначное заявление.

В частности, рэпер написал следующее: "Вы разбили мне сердце". А также несколько нецензурных выражений. Это произошло после того, как Face отменил тур по России. Сегодня у рэпера должен был пройти первый концерт в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что это произошло из-за низких продаж билетов. Информация об этом поступила от популярного российского блогера Ильи Варламова.

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Сергей Сурепин
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