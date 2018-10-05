Марго Робби сыграет Барби в одноимённом фильме

Спустя несколько лет производственных трудностей киноадаптация "Барби" перешла от Sony к Warner Bros. Об этом сообщает Variety .

Вместе с этим стало известно, что Марго Робби ведёт переговоры, чтобы принять участие в будущем фильме. Аналогичным занимается и Пэтти Дженкинс, режиссёр "Чудо-женщины".

Напомним, до этого в фильме должны были сниматься Энн Хэтэуэй и Эми Шумер, но из-за задержек с производством актрисы покинули проект. Пока не известно, будет ли новая студия использовать сюжет от Sony или наймёт новых авторов.