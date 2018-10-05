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Опубликовано 5 октября 2018, 20:53

Марго Робби сыграет Барби в одноимённом фильме

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

В настоящий момент актриса ведёт переговоры. Ранее роль куклы должна была исполнить Эми Шумер.

Спустя несколько лет производственных трудностей киноадаптация "Барби" перешла от Sony к Warner Bros. Об этом сообщает Variety.

Вместе с этим стало известно, что Марго Робби ведёт переговоры, чтобы принять участие в будущем фильме. Аналогичным занимается и Пэтти Дженкинс, режиссёр "Чудо-женщины".

Напомним, до этого в фильме должны были сниматься Энн Хэтэуэй и Эми Шумер, но из-за задержек с производством актрисы покинули проект. Пока не известно, будет ли новая студия использовать сюжет от Sony или наймёт новых авторов.

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Сергей Сурепин
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