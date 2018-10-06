"ВКонтакте" рассказала, как собирает и кому передаёт данные пользователей

В социальной сети появился специальный информационный раздел, в котором расписаны все подробности.

"ВКонтакте" рассказала, что собирает сведения о местоположении, регистрационные данные, обращения в поддержку, данные из описания профиля, историю посещений соцсети и данные об устройстве. Это же касается сообщений, истории публикаций и подписок, медиафайлов, на которых отмечают пользователей, платёжных данных.

Также социальная сеть собирает информацию, которая получена автоматически во время доступа к соцсети или сторонним сайтам с использованием файлов cookie, и информацию от третьих лиц. Представители "ВКонтакте" сообщили, что информацию о пользователях они передают государственным органам только по их официальным запросам — при наличии законных оснований.