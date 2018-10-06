"ВКонтакте" рассказала, как собирает и кому передаёт данные пользователей
Фото: © Flickr/Tati Tata
В социальной сети появился специальный информационный раздел, в котором расписаны все подробности.
"ВКонтакте" рассказала, что собирает сведения о местоположении, регистрационные данные, обращения в поддержку, данные из описания профиля, историю посещений соцсети и данные об устройстве. Это же касается сообщений, истории публикаций и подписок, медиафайлов, на которых отмечают пользователей, платёжных данных.
Также социальная сеть собирает информацию, которая получена автоматически во время доступа к соцсети или сторонним сайтам с использованием файлов cookie, и информацию от третьих лиц. Представители "ВКонтакте" сообщили, что информацию о пользователях они передают государственным органам только по их официальным запросам — при наличии законных оснований.
В специальном разделе написано, что определённые данные о пользователях имеют право запрашивать суды и правоохранительные органы при оперативно-разыскной деятельности, в рамках доследственной проверки, на стадии предварительного расследования и в процессе судебного разбирательства. При этом личные сообщения не выдаются "ни одному из государственных органов без соответствующего решения суда".