Илон Маск придумал блоки для строительства по принципу LEGO

Известный своими уникальными идеями предприниматель придумал ещё одну новинку для домов.

Американский предприниматель Илон Маск выпустит строительные блоки, которые можно будет соединить в единое здание. Сделать это можно, по задумке основателя SpaceX и Tesla, по принципу конструктора LEGO.

С помощью кирпичей можно будет создавать скульптуры, а также добиться постройки без дополнительных скрепляющих материалов.