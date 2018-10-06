Илон Маск придумал блоки для строительства по принципу LEGO
Фото: © Flickr/Web Summit
Известный своими уникальными идеями предприниматель придумал ещё одну новинку для домов.
Американский предприниматель Илон Маск выпустит строительные блоки, которые можно будет соединить в единое здание. Сделать это можно, по задумке основателя SpaceX и Tesla, по принципу конструктора LEGO.
С помощью кирпичей можно будет создавать скульптуры, а также добиться постройки без дополнительных скрепляющих материалов.
Разработкой проекта займётся The Boring Company — компания Маска. Она специализируется на бурильных работах. Так называемые LEGO-кирпичи будут производить из камня, полученного при бурении.