Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 21:29

Илон Маск придумал блоки для строительства по принципу LEGO

Фото: &copy; Flickr/Web Summit

Фото: © Flickr/Web Summit

Известный своими уникальными идеями предприниматель придумал ещё одну новинку для домов.

Американский предприниматель Илон Маск выпустит строительные блоки, которые можно будет соединить в единое здание. Сделать это можно, по задумке основателя SpaceX и Tesla, по принципу конструктора LEGO.

С помощью кирпичей можно будет создавать скульптуры, а также добиться постройки без дополнительных скрепляющих материалов.

Разработкой проекта займётся The Boring Company — компания Маска. Она специализируется на бурильных работах. Так называемые LEGO-кирпичи будут производить из камня, полученного при бурении.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • lego
  • Илон Маск
  • В мире
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar