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Опубликовано 5 октября 2018, 23:11

Интернет покорил резко похудевший кот

Фото: &copy; Reddit

Фото: © Reddit

"От толстячка до качка": упитанное домашнее животное не только сбросило вес, но и стало звездой Сети.

Пользователь Reddit поделился двумя фото своего кота. Эта запись стала хитом Сети, набрав уйму лайков.

На фотографиях кот запечатлён в стиле "до и после". На первом фото животное явно страдает ожирением и представляет собой пушистый шар с лапами. На втором снимке питомец выглядит уже сильно похудевшим и даже подтянутым.

Похудевший кот впечатлил пользователей Сети. Они сделали уйму комплиментов не только в адрес животного, но и хозяина с ветеринаром.

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Сергей Сурепин
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