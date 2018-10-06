Интернет покорил резко похудевший кот

"От толстячка до качка": упитанное домашнее животное не только сбросило вес, но и стало звездой Сети.

Пользователь Reddit поделился двумя фото своего кота. Эта запись стала хитом Сети, набрав уйму лайков.

На фотографиях кот запечатлён в стиле "до и после". На первом фото животное явно страдает ожирением и представляет собой пушистый шар с лапами. На втором снимке питомец выглядит уже сильно похудевшим и даже подтянутым.