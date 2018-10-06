Американец похудел на 56 килограммов с помощью компьютерной игры

Молодой человек просто решил активно играть в симулятор танцев Dance Dance Revolution.

Житель Арканзаса по имени Кристофер Барнетт сбросил 56 килограммов. Для этого молодому человеку пришлось танцевать на аркадном автомате Dance Dance Revolution.

Дядя из Арканзаса похудел на 56 килограммов. Он очень много играл в Dance Dance Revolution. pic.twitter.com/rLoh7V4aRV — Геймер (@gmrfast) 4 октября 2018 г.

Американец сначала танцевал на нём, потому что боялся умереть из-за ожирения. Однако теперь Барнетт делает это на профессиональном уровне. В настоящий момент американец готовится выиграть соревнования.