Американец похудел на 56 килограммов с помощью компьютерной игры
Молодой человек просто решил активно играть в симулятор танцев Dance Dance Revolution.
Житель Арканзаса по имени Кристофер Барнетт сбросил 56 килограммов. Для этого молодому человеку пришлось танцевать на аркадном автомате Dance Dance Revolution.
Дядя из Арканзаса похудел на 56 килограммов. Он очень много играл в Dance Dance Revolution. pic.twitter.com/rLoh7V4aRV— Геймер (@gmrfast) 4 октября 2018 г.
Американец сначала танцевал на нём, потому что боялся умереть из-за ожирения. Однако теперь Барнетт делает это на профессиональном уровне. В настоящий момент американец готовится выиграть соревнования.
Изначально геймер весил около 150 килограммов. В итоге Кристофер сбросил 22 килограмма за первые два года и ещё 34 килограмма с 2016 по 2018 год. Изначально молодому человеку приходилось играть на лёгком уровне, но теперь он выдаёт профессиональные результаты.