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Опубликовано 5 октября 2018, 23:20

Назван главный герой сериала "Звёздные войны"

Фото: &copy; Flickr/Eva Rinaldi

Фото: © Flickr/Eva Rinaldi

Джон Фавро раскрыл первые официальные подробности, которые касаются будущего шоу.

По словам режиссёра, речь идёт о сериале, который создаётся для сервиса Disney Play. События будущего шоу будут развиваться между 6 и 7 эпизодом звёздной саги.

Центральный персонаж сериала — мандалорец. Будущее шоу так и будет называться — Mandalorian. По словам Фавро, нас ждёт новый воин, а не Боба или Джанго Фетты.

По всей видимости, к команде присоединится режиссёр Дейв Филони, который снимал "Звёздные войны: Повстанцы". Сыграть нового героя может Педро Паскаль.

Премьера сериала запланирована на вторую половину 2019 года. Первый сезон получит 8 эпизодов.

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Сергей Сурепин
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