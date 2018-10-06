Назван главный герой сериала "Звёздные войны"

Джон Фавро раскрыл первые официальные подробности, которые касаются будущего шоу.

По словам режиссёра, речь идёт о сериале, который создаётся для сервиса Disney Play. События будущего шоу будут развиваться между 6 и 7 эпизодом звёздной саги.

Центральный персонаж сериала — мандалорец. Будущее шоу так и будет называться — Mandalorian. По словам Фавро, нас ждёт новый воин, а не Боба или Джанго Фетты.

По всей видимости, к команде присоединится режиссёр Дейв Филони, который снимал "Звёздные войны: Повстанцы". Сыграть нового героя может Педро Паскаль.