Дрон вышел из-под контроля фотографа и напал на семью

Дэниель Эклунд пришёл на массовую встречу и чуть не искалечил одну из родственниц.

Мужчина с помощью дрона решил сделать общую фотографию семьи. В итоге это закончилось тем, что летательный аппарат влетел в толпу из 35 человек.

Дрон отлетел на максимальное расстояние, чтобы в кадр попали все люди, которые расположились на поляне. В итоге он начал приближаться и врезался в девушку. При этом сам фотограф тоже находился в этой толпе.