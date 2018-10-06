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Опубликовано 6 октября 2018, 05:08

Дрон вышел из-под контроля фотографа и напал на семью

Фото: &copy; Flickr/Jeremy Keith

Фото: © Flickr/Jeremy Keith

Дэниель Эклунд пришёл на массовую встречу и чуть не искалечил одну из родственниц.

Мужчина с помощью дрона решил сделать общую фотографию семьи. В итоге это закончилось тем, что летательный аппарат влетел в толпу из 35 человек.

Дрон отлетел на максимальное расстояние, чтобы в кадр попали все люди, которые расположились на поляне. В итоге он начал приближаться и врезался в девушку. При этом сам фотограф тоже находился в этой толпе.

Точно неизвестно, отчего дрон вдруг напал на людей. Предполагается, что в инциденте виноват сам Дэниель, который не справился с управлением.

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Сергей Сурепин
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