Великая утрата для человечества. В Госдуме рассказали, какой запомнится Кабалье

По словам Елены Драпеко, испанская оперная певица всегда производила впечатление очень счастливого человека.

Смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье — это утрата не только для мировой культуры, но и для всего человечества. Такое мнение высказала первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

— Она, пожалуй, как говорят критики, последняя великая певица XX века, — отметила депутат. — Она всегда улыбалась: улыбалась, когда давала интервью, улыбалась, общаясь с людьми.

По мнению Драпеко, дива мировой оперной сцены всегда производила впечатление очень счастливого человека, который делится счастьем с окружающими.

— Это великая утрата для мировой культуры и для нас тоже, для зрителей и просто человечества, — добавила она, отметив, что Кабалье часто приезжала в Россию и любила нашу страну.