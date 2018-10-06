Великая утрата для человечества. В Госдуме рассказали, какой запомнится Кабалье
Монсеррат Кабалье. Фото: ©РИА Новости/Тигран Меграбян
По словам Елены Драпеко, испанская оперная певица всегда производила впечатление очень счастливого человека.
Смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье — это утрата не только для мировой культуры, но и для всего человечества. Такое мнение высказала первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
— Она, пожалуй, как говорят критики, последняя великая певица XX века, — отметила депутат. — Она всегда улыбалась: улыбалась, когда давала интервью, улыбалась, общаясь с людьми.
По мнению Драпеко, дива мировой оперной сцены всегда производила впечатление очень счастливого человека, который делится счастьем с окружающими.
— Это великая утрата для мировой культуры и для нас тоже, для зрителей и просто человечества, — добавила она, отметив, что Кабалье часто приезжала в Россию и любила нашу страну.
Напомним, испанская оперная певица скончалась сегодня утром в больнице в Барселоне. Как писал Лайф, её похоронят 8 октября.