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Регион
Опубликовано 6 октября 2018, 10:52

Новые компьютеры Apple перестанут работать после неофициального ремонта

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Jaap Stronks

Фото: © flickr.com/Jaap Stronks

Американская корпорация создала защиту для своих новых устройств MacВook Pro и iMac Pro.

Новая система должна будет уберечь гаджеты от обслуживания в неофициальных сервисных центрах. Разработчики установят в компьютеры специальный чип Т2, а также сопроцессор Secure Enclave.

У лицензированных компаний, которые занимаются ремонтом техники Apple, есть специальная программа — Apple Service Toolkit 2. Её нужно запускать после того, как компьютер отремонтировали. Если этого не произойдёт, техника включаться не будет.

В Apple заявили, что будут блокировать ремонт всех основных элементов: дисплея, материнской платы, Touch ID, клавиатуры, батареи, трекпада и динамиков в MacBook Pro и материнской платы и SSD-накопителя в iMac Pro.

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Сергей Сурепин
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