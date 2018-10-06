Новые компьютеры Apple перестанут работать после неофициального ремонта
Фото: © flickr.com/Jaap Stronks
Американская корпорация создала защиту для своих новых устройств MacВook Pro и iMac Pro.
Новая система должна будет уберечь гаджеты от обслуживания в неофициальных сервисных центрах. Разработчики установят в компьютеры специальный чип Т2, а также сопроцессор Secure Enclave.
У лицензированных компаний, которые занимаются ремонтом техники Apple, есть специальная программа — Apple Service Toolkit 2. Её нужно запускать после того, как компьютер отремонтировали. Если этого не произойдёт, техника включаться не будет.
В Apple заявили, что будут блокировать ремонт всех основных элементов: дисплея, материнской платы, Touch ID, клавиатуры, батареи, трекпада и динамиков в MacBook Pro и материнской платы и SSD-накопителя в iMac Pro.