Новые компьютеры Apple перестанут работать после неофициального ремонта

Американская корпорация создала защиту для своих новых устройств MacВook Pro и iMac Pro.

Новая система должна будет уберечь гаджеты от обслуживания в неофициальных сервисных центрах. Разработчики установят в компьютеры специальный чип Т2, а также сопроцессор Secure Enclave.

У лицензированных компаний, которые занимаются ремонтом техники Apple, есть специальная программа — Apple Service Toolkit 2. Её нужно запускать после того, как компьютер отремонтировали. Если этого не произойдёт, техника включаться не будет.