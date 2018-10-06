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Опубликовано 6 октября 2018, 11:02

NASA перенесло пилотируемый полёт SpaceX

Фото: &copy; NASA

Фото: © NASA

Американское космическое агентство сообщило, что корабль Crew Dragon не полетит в апреле 2019 года.

В NASA заявили, что разработку SpaceX запустят в июне 2019 года. Что же касается первого пилотируемого полёта корабля Boeing CTS-100 Starliner, то он состоится в августе 2019 года.

Изначально первые полёты кораблей назначены были на конец 2016-го и начало 2017 года. Однако из-за различных проблем при разработке сроки постоянно переносили. Сейчас NASA планирует ежемесячно сообщать о предполагаемых сроках запусков, отмечая, что они, по всей видимости, будут сдвигаться.

Напомним, программу по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на МКС, NASA запустило в 2010 году.

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Сергей Сурепин
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