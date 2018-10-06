NASA перенесло пилотируемый полёт SpaceX

Американское космическое агентство сообщило, что корабль Crew Dragon не полетит в апреле 2019 года.

В NASA заявили, что разработку SpaceX запустят в июне 2019 года. Что же касается первого пилотируемого полёта корабля Boeing CTS-100 Starliner, то он состоится в августе 2019 года.

Изначально первые полёты кораблей назначены были на конец 2016-го и начало 2017 года. Однако из-за различных проблем при разработке сроки постоянно переносили. Сейчас NASA планирует ежемесячно сообщать о предполагаемых сроках запусков, отмечая, что они, по всей видимости, будут сдвигаться.