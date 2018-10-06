Экранизация повести создателя "Игры престолов" выйдет в декабре

События нового шоу будут разворачиваться на космическом корабле, который отправился на поиски внеземной жизни.

Каналы Netflix и SyFy объявили дату выхода сериала "Летящие сквозь ночь". Шоу основывается на одноимённом произведении американского писателя Джорджа Мартина, создателя "Игры престолов".

События будущего сериала развернутся на космическом корабле, который отправился на поиски внеземной жизни. В пути экипаж начинает умирать, а подозрения падают на капитана, которого никто никогда не видел.