Экранизация повести создателя "Игры престолов" выйдет в декабре
Скриншот видео: youtube.com/Rotten Tomatoes TV
События нового шоу будут разворачиваться на космическом корабле, который отправился на поиски внеземной жизни.
Каналы Netflix и SyFy объявили дату выхода сериала "Летящие сквозь ночь". Шоу основывается на одноимённом произведении американского писателя Джорджа Мартина, создателя "Игры престолов".
События будущего сериала развернутся на космическом корабле, который отправился на поиски внеземной жизни. В пути экипаж начинает умирать, а подозрения падают на капитана, которого никто никогда не видел.
Сериал выйдет сразу полностью. Дата релиза — 2 декабря. Ранее уже была попытка экранизировать этот рассказ. В 1987 году выходил фильм Nightflyers, однако критикам и зрителям он не понравился.