Французы из-за махинаций с биткоинами потеряли 31 миллион евро

От действий преступных организацией уже пострадали более 700 человек, которые хотели получить виртуальную валюту.

Французские держатели накопительных банковских счетов понесли ущерб с начала 2018 года в 31 миллион евро в результате действий мошенников. Последние обещали им доход от вклада денег в биткоины.

Информацию озвучили представители французского комитета по контролю за финансовыми рынками. Всего от действий махинаторов пострадали уже более 700 человек.