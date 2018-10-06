Французы из-за махинаций с биткоинами потеряли 31 миллион евро
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От действий преступных организацией уже пострадали более 700 человек, которые хотели получить виртуальную валюту.
Французские держатели накопительных банковских счетов понесли ущерб с начала 2018 года в 31 миллион евро в результате действий мошенников. Последние обещали им доход от вклада денег в биткоины.
Информацию озвучили представители французского комитета по контролю за финансовыми рынками. Всего от действий махинаторов пострадали уже более 700 человек.
В частности, стало известно, что преступники действуют по телефонам, размещённым на сайтах-приманках — их уже более 200. Махинаторы, оперируя сложной терминологией, обещают вкладчикам крупные доходы, если они инвестируют в криптовалюту.