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Регион
Опубликовано 6 октября 2018, 11:23

Французы из-за махинаций с биткоинами потеряли 31 миллион евро

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

От действий преступных организацией уже пострадали более 700 человек, которые хотели получить виртуальную валюту.

Французские держатели накопительных банковских счетов понесли ущерб с начала 2018 года в 31 миллион евро в результате действий мошенников. Последние обещали им доход от вклада денег в биткоины.

Информацию озвучили представители французского комитета по контролю за финансовыми рынками. Всего от действий махинаторов пострадали уже более 700 человек.

В частности, стало известно, что преступники действуют по телефонам, размещённым на сайтах-приманках — их уже более 200. Махинаторы, оперируя сложной терминологией, обещают вкладчикам крупные доходы, если они инвестируют в криптовалюту.

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Сергей Сурепин
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