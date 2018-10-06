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Регион
Опубликовано 6 октября 2018, 11:24

Американский пловец Райан Лохте пройдёт курс лечения от алкоголизма

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Steve Holland

Фото: © AP Photo/Steve Holland

Шестикратный олимпийский чемпион согласился на это после того, как устроил дебош в гостинице.

34-летний спортсмен признал наличие проблем с алкоголем. Он намерен излечиться от пагубной зависимости ради подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Адвокат пловца Джефф Остроу заявил, что спортсмен осознал, что он нуждается в профессиональной помощи. Американец получил такую помощь немедленно, добавил адвокат.

Напомним, 4 октября в одной из гостиниц города Ньюпорт-Бич (штат Калифорния) Лохте, находясь в нетрезвом виде, начал буянить и пытался выломать дверь в собственный номер. Охрана отеля вызвала полицию, которой удалось успокоить чемпиона.

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Сергей Сурепин
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