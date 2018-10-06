Американский пловец Райан Лохте пройдёт курс лечения от алкоголизма

Шестикратный олимпийский чемпион согласился на это после того, как устроил дебош в гостинице.

34-летний спортсмен признал наличие проблем с алкоголем. Он намерен излечиться от пагубной зависимости ради подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Адвокат пловца Джефф Остроу заявил, что спортсмен осознал, что он нуждается в профессиональной помощи. Американец получил такую помощь немедленно, добавил адвокат.