Символ колониализма. Меланью Трамп осудили за белую шляпу в Кении

По мнению американских журналистов, аксессуар ассоциируется с эксплуатацией африканцев.

Первую леди США Меланью Трамп раскритиковали за то, что она прибыла в Кению в белой шляпе. Автор материала в американской газете The New York Times отметила, что этот аксессуар является "символом европейского колониализма", а жена президента "сделала большую ошибку на глобальном уровне".

For some, the sight of Melania Trump on a Kenyan safari wearing a white pith helmet — a common symbol of European colonial rule — was a glaring mistake https://t.co/p7dq5ZpGIr — The New York Times (@nytimes) 5 октября 2018 г.

В статье подчёркивается, что шляпа Меланьи Трамп ассоциируется с эксплуатацией африканцев, а то, что она надела безупречно белую рубашку, когда отправилась кормить слонёнка, лишь усиливает негативный эффект.