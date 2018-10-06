Переговоры по Украине
Атаки БПЛА
Новая Госдума

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября 2018, 14:27

Символ колониализма. Меланью Трамп осудили за белую шляпу в Кении

Меланья Трамп. Фото: &copy;The New York Times

Меланья Трамп. Фото: ©The New York Times

По мнению американских журналистов, аксессуар ассоциируется с эксплуатацией африканцев.

Первую леди США Меланью Трамп раскритиковали за то, что она прибыла в Кению в белой шляпе. Автор материала в американской газете The New York Times отметила, что этот аксессуар является "символом европейского колониализма", а жена президента "сделала большую ошибку на глобальном уровне".

В статье подчёркивается, что шляпа Меланьи Трамп ассоциируется с эксплуатацией африканцев, а то, что она надела безупречно белую рубашку, когда отправилась кормить слонёнка, лишь усиливает негативный эффект.

Супруга американского лидера намерена во время поездки в Африку осветить успешные инициативы по гуманитарной деятельности, а также программы по развитию, развёрнутые во многих странах континента.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • США
  • Африка
  • Кения
  • В мире
  • Мелания Трамп
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar