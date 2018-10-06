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Регион
Опубликовано 6 октября 2018, 13:03

Эминем выпустил новый клип к фильму "Веном"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ EminemMusic

Скриншот видео: youtube.com/ EminemMusic

В новом видео можно увидеть, как прохожие заражаются друг от друга популярным рэпером.

Эминем выпустил новый клип. На этот раз он экранизировал трек Venom со своего последнего альбома Kamikaze.

Согласно сюжету клипа, в городе бродит "вирус", который вселяется в людей, однако всем благополучно удаётся от него избавиться, передав другому. На последних секундах видео рэперу удаётся превратиться в Венома.

Песня Venom — саундтрек к одноимённому фильму с Томом Харди. Лента вышла в российский прокат 4 октября.

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Сергей Сурепин
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