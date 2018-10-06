Эминем выпустил новый клип к фильму "Веном"

В новом видео можно увидеть, как прохожие заражаются друг от друга популярным рэпером.

Эминем выпустил новый клип. На этот раз он экранизировал трек Venom со своего последнего альбома Kamikaze.

Согласно сюжету клипа, в городе бродит "вирус", который вселяется в людей, однако всем благополучно удаётся от него избавиться, передав другому. На последних секундах видео рэперу удаётся превратиться в Венома.