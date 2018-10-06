Американец 30 лет прижимал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов

Этот драгоценный камень случайно обнаружил житель города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган.

Житель города Гранд-Рэпидс (штат Мичиган, США) обнаружил, что метеорит, который он годами использовал в качестве упора для двери, стоит около ста тысяч долларов. Об этом сообщили сотрудники Центрального мичиганского университета.

В 1988 году мужчина купил ферму около городка Эдмор в Мичигане. Его заинтересовал странный камень, который держал дверь сарая. "Это метеорит", — пояснил фермер. Он рассказал, что около 50 лет назад увидел в ночном небе яркий болид, а утром из кратера в поле достали ещё теплый камень.