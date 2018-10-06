В Госдуме раскрыли причину, по которой западные СМИ "воскресили" шпиона Потеева

О том, что экс-полковник умер, сообщалось в июле 2016 года. Через несколько месяцев после "смерти" он приобрёл лицензию на любительское рыболовство во Флориде.

В Госдуме отреагировали на появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что американский шпион Александр Потеев, который якобы скончался в 2016 году, на самом деле жив. По мнению депутата Андрея Лугового, цель новостей о "воскрешении" перебежчика лишь в том, чтобы поддерживать "скрипалевский" накал на соответствующем уровне.

— Вот такие фамилии там периодически всплывают в СМИ, потому что всем же хочется вот этот "скрипалевский" накал поддерживать, — приводит его слова РИА "Новости".

О том, что Потеев умер, сообщалось в июле 2016 года. Как отмечает BuzzFeed, через несколько месяцев после "смерти" шпион приобрёл лицензию на любительское рыболовство в американском штате Флорида. Для этого ему пришлось указать свои настоящее имя, дату рождения, номер телефона, электронную почту и почтовый адрес. По информации СМИ, в том же году ему ещё раз пришлось раскрыть свои данные, чтобы зарегистрироваться для голосования на выборах.

Когда издание обратилось за комментариями в ЦРУ, в ведомстве потребовали не публиковать информацию, так как раскрытие личных данных экс-полковника могло бы подвергнуть его опасности.