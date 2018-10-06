Не всегда согласна. Меланья Трамп рассказала, как относится к твитам мужа

Первая леди заявила, что иногда не согласна с мнением супруга, о чём открыто ему заявляет.

Первая леди США Меланья Трамп рассказала о своём отношении к тому, что её муж Дональд Трамп пишет в "Твиттере". Об этом сообщает агентство Associated Press.

— Я не всегда согласна с тем, что он пишет в "Твиттере". И я ему об этом говорю, — сказала Трамп.

Она рассказала, что иногда даже просит супруга отложить телефон в сторону. Что касается её советов насчёт содержания твитов, по её словам, президент не всегда хочет к ним прислушиваться.

Трамп сказала, что, несмотря на несогласие, она всё равно имеет своё мнение и голос и ей "важно открыто выражать свои мысли".