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Опубликовано 6 октября 2018, 19:51

Тимати высказал Бэнкси сомнения в его перформансе с уничтожением картины

Фото: &copy; РИА Новости/Саид Царнаев

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Рэпер заявил, что это хорошая маркетинговая история, а также назвал художника "братом".

Художник Бэнкси 6 октября уничтожил картину "Девочка с воздушным шаром". Российский рэпер Тимати прокомментировал эту акцию. Соответствующее сообщение он оставил в комментариях под публикацией художника в "Инстаграме".

Мне интересно, где ты нашёл аккумулятор, который заработал спустя столько лет, а также, кто нажал на кнопку на пульте управления. И почему уничтожили только часть картины. Это хорошая маркетинговая история, пока ты не опубликовал это, бро.

Тимати

Скриншот страницы © Instagram/banksy

Скриншот страницы © Instagram/banksy

Картину уничтожили сразу же после продажи на аукционе "Сотбис". В раму был встроен шредер. Картину продали за £1,042 миллиона. Работники аукционного дома безуспешно пытались остановить механизм уничтожения, однако шедевр был измельчён на глазах у изумлённой публики.

Также появилась информация, что разрезанная картина может подорожать в два раза. Бэнкси уже показал, как он готовил картину к самоуничтожению.

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Сергей Сурепин
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