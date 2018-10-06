Тимати высказал Бэнкси сомнения в его перформансе с уничтожением картины
Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Рэпер заявил, что это хорошая маркетинговая история, а также назвал художника "братом".
Художник Бэнкси 6 октября уничтожил картину "Девочка с воздушным шаром". Российский рэпер Тимати прокомментировал эту акцию. Соответствующее сообщение он оставил в комментариях под публикацией художника в "Инстаграме".
Мне интересно, где ты нашёл аккумулятор, который заработал спустя столько лет, а также, кто нажал на кнопку на пульте управления. И почему уничтожили только часть картины. Это хорошая маркетинговая история, пока ты не опубликовал это, бро.
Тимати
Скриншот страницы © Instagram/banksy
Картину уничтожили сразу же после продажи на аукционе "Сотбис". В раму был встроен шредер. Картину продали за £1,042 миллиона. Работники аукционного дома безуспешно пытались остановить механизм уничтожения, однако шедевр был измельчён на глазах у изумлённой публики.
Также появилась информация, что разрезанная картина может подорожать в два раза. Бэнкси уже показал, как он готовил картину к самоуничтожению.