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Регион
Опубликовано 7 октября 2018, 15:32

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла турнир в Финляндии

Елизавета Туктамышева. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Елизавета Туктамышева. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее первое место на этом соревновании занял другой российский спортсмен — Михаил Коляда.

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy. Состязание проходит в Эспоо (Финляндия).

Российская спортсменка по сумме двух программ опередила ставшую второй Элизабет Турсынбаеву из Казахстана на 2,11 балла. Третье место заняла финка Вивека Линдфорс, опередившая в итоговом протоколе россиянку Станиславу Константинову на 0,06 балла.

Ещё одна россиянка заняла четвёртое место. Станислава Константинова набрала 187,13 балла.

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Сергей Сурепин
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