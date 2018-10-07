Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла турнир в Финляндии

Ранее первое место на этом соревновании занял другой российский спортсмен — Михаил Коляда.

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy. Состязание проходит в Эспоо (Финляндия).

Российская спортсменка по сумме двух программ опередила ставшую второй Элизабет Турсынбаеву из Казахстана на 2,11 балла. Третье место заняла финка Вивека Линдфорс, опередившая в итоговом протоколе россиянку Станиславу Константинову на 0,06 балла.