Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла турнир в Финляндии
Елизавета Туктамышева. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Ранее первое место на этом соревновании занял другой российский спортсмен — Михаил Коляда.
Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy. Состязание проходит в Эспоо (Финляндия).
Российская спортсменка по сумме двух программ опередила ставшую второй Элизабет Турсынбаеву из Казахстана на 2,11 балла. Третье место заняла финка Вивека Линдфорс, опередившая в итоговом протоколе россиянку Станиславу Константинову на 0,06 балла.
Ещё одна россиянка заняла четвёртое место. Станислава Константинова набрала 187,13 балла.