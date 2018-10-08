Ветряные электростанции способны вызывать локальное потепление

К такому выводу удалось прийти учёным, которые представляют Гарвардский университет.

Ветряные электростанции способны вызывать в районе своего расположения локальное потепление. Оказалось, что такие установки повышают температуру воздуха в среднем на 0,24 градуса Цельсия.

По словам учёных, альтернативные источники энергии фактически меняют направление движения потоков воздуха. Это приводит к неравномерному перераспределению тепла. Помимо этого, в районе, где находятся ветряки, может увеличиваться количество осадков.