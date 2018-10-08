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Опубликовано 8 октября 2018, 03:37

Ветряные электростанции способны вызывать локальное потепление

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

К такому выводу удалось прийти учёным, которые представляют Гарвардский университет.

Ветряные электростанции способны вызывать в районе своего расположения локальное потепление. Оказалось, что такие установки повышают температуру воздуха в среднем на 0,24 градуса Цельсия.

По словам учёных, альтернативные источники энергии фактически меняют направление движения потоков воздуха. Это приводит к неравномерному перераспределению тепла. Помимо этого, в районе, где находятся ветряки, может увеличиваться количество осадков.

Также авторы исследования заявили, что такое локальное потепление намного экологичнее глобального, которое происходит из-за выбросов углекислого газа.

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Сергей Сурепин
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