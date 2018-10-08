Жительница Белоруссии полгода ходит на работу и ничего не делает

Женщина просто сидит за столом, потому что ей банально нечем заниматься на своей работе.

Жительница города Слуцка (Белоруссия) Лариса Григорович уже полгода ходит на работу и просто сидит за столом — ей нечего делать. За свою работу женщина получает 270 белорусских рублей (около 8 с половиной тысяч рублей).

По словам женщины, в декабре она стала заведующей пунктом проката городского стадиона. Она рассказала, что зимой выдавала коньки, лыжи, вела кассу — работа женщине нравилась. Посетителей весной не стало, а когда открылась касса стадиона, то оказалось, что там уже работает пенсионерка, а директор предприятия сказал Ларисе Григорович, чтобы она шла и сидела в кабинете.