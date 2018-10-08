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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 03:21

Жительница Белоруссии полгода ходит на работу и ничего не делает

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Женщина просто сидит за столом, потому что ей банально нечем заниматься на своей работе.

Жительница города Слуцка (Белоруссия) Лариса Григорович уже полгода ходит на работу и просто сидит за столом — ей нечего делать. За свою работу женщина получает 270 белорусских рублей (около 8 с половиной тысяч рублей).

По словам женщины, в декабре она стала заведующей пунктом проката городского стадиона. Она рассказала, что зимой выдавала коньки, лыжи, вела кассу — работа женщине нравилась. Посетителей весной не стало, а когда открылась касса стадиона, то оказалось, что там уже работает пенсионерка, а директор предприятия сказал Ларисе Григорович, чтобы она шла и сидела в кабинете.

Женщина рассказала, что она каждый рабочий день в течение полугода по семь часов сидит за пустым столом в кабинете. По её словам, делать это психологически тяжело, так как на работе человек должен что-то делать.

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Сергей Сурепин
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