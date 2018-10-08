Tesla обещает отправить в космос ваше фото за рекомендацию купить авто
Фото: © AP Photo / David Zalubowski
В настоящий момент производитель автомобилей не уточняет, каким именно образом это будет сделано.
Компания Tesla Motors запустила оригинальную реферальную программу. За рекомендацию купить электрокар, которая приведёт к покупке, в компании обещают выгравировать на стекле любое фото владельца машины, давшего рекомендацию, и выслать его в космос.
Представители компании не уточнили, каким именно образом собираются это сделать. Очевидно, что в этом будет участвовать ещё одна компания Илона Маска — SpaceX, которая уже запускала в космос красный автомобиль Tesla с манекеном на борту.
Фото по своему выбору владельцам авто предлагается загрузить в мобильное приложение Tesla до декабря 2018 года. Куда именно полетит фото — не указывается. В компании уточняют, что это глубокий космос (а не, к примеру, околоземная орбита, где и так довольно космического мусора).