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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 03:07

Tesla обещает отправить в космос ваше фото за рекомендацию купить авто

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / David Zalubowski

Фото: © AP Photo / David Zalubowski

В настоящий момент производитель автомобилей не уточняет, каким именно образом это будет сделано.

Компания Tesla Motors запустила оригинальную реферальную программу. За рекомендацию купить электрокар, которая приведёт к покупке, в компании обещают выгравировать на стекле любое фото владельца машины, давшего рекомендацию, и выслать его в космос.

Представители компании не уточнили, каким именно образом собираются это сделать. Очевидно, что в этом будет участвовать ещё одна компания Илона Маска — SpaceX, которая уже запускала в космос красный автомобиль Tesla с манекеном на борту.

Фото по своему выбору владельцам авто предлагается загрузить в мобильное приложение Tesla до декабря 2018 года. Куда именно полетит фото — не указывается. В компании уточняют, что это глубокий космос (а не, к примеру, околоземная орбита, где и так довольно космического мусора).

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Сергей Сурепин
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