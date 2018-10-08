Tesla обещает отправить в космос ваше фото за рекомендацию купить авто

В настоящий момент производитель автомобилей не уточняет, каким именно образом это будет сделано.

Компания Tesla Motors запустила оригинальную реферальную программу. За рекомендацию купить электрокар, которая приведёт к покупке, в компании обещают выгравировать на стекле любое фото владельца машины, давшего рекомендацию, и выслать его в космос.

Представители компании не уточнили, каким именно образом собираются это сделать. Очевидно, что в этом будет участвовать ещё одна компания Илона Маска — SpaceX, которая уже запускала в космос красный автомобиль Tesla с манекеном на борту.