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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 03:26

Блогер рассказала об огромных заработках на снимках ступней

Американка Гвенет Ли поведала об огромных пожертвованиях, которые она получает после публикации снимков своих ступней в "Инстаграме".

Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/gwenethsfeet

Фото: © instagram.com/gwenethsfeet

49-летняя блогер утверждает, что ей удаётся зарабатывать более 2,5 тысячи долларов в месяц. Всё благодаря фото ног. Ли отметила, что не обращала внимания на феномен фут-фетишизма, пока социальные сети не получили массовое распространение.

Сначала женщина публиковала фотографии ступней на фоне бассейна. Она заметила, что после этого на неё начало подписываться всё больше и больше людей. После этого она завела отдельную страницу с подобными снимками.

Также Ли рассказала об усердном уходе за ногами. Она мажет ступни специальными кремами по три раза в день. Кроме того, блогер пьет от двух до трех литров воды в сутки и ест рыбий жир, чтобы "кожа на ногах была красивой, а кутикулы увлажнены". Блогер рассказала, что она периодически встречается с фут-фетишистами, которые платят 300 долларов в час. За эти деньги женщина позволяет им массировать и облизывать стопы. Годовой заработок блогера составляет более 30 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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