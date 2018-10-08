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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 02:55

Производитель кетчупа Heinz начал инвестировать в пищевые стартапы

Компания Kraft Heinz, занимающаяся производством кетчупа Heinz, запустила венчурный фонд Evolv Ventures.

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Gene J. Puskar

Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar

Через фонд компания планирует инвестировать в технологические инновации в сфере пищевой промышленности. Базироваться Evolv Ventures будет в Чикаго, а объём средств составит 100 миллионов долларов.

Главой фонда стал инвестор и сооснователь фонда Peacock Equity Билл Пискателло. Evolv будет вкладываться в проекты, которые работают в сфере электронной коммерции и логистики.

Ранее такие фонды создали конкуренты Kraft Heinz — американские Kellogg Co. и General Mills Inc. Последняя инвестировала в стартап Kite Hill, выпускающей йогурты, сыры и десерты без молока, и Beyond Meat, которая производит заменители мяса.

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Сергей Сурепин
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