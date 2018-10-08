Производитель кетчупа Heinz начал инвестировать в пищевые стартапы

Через фонд компания планирует инвестировать в технологические инновации в сфере пищевой промышленности. Базироваться Evolv Ventures будет в Чикаго, а объём средств составит 100 миллионов долларов.

Главой фонда стал инвестор и сооснователь фонда Peacock Equity Билл Пискателло. Evolv будет вкладываться в проекты, которые работают в сфере электронной коммерции и логистики.