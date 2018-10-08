Производитель кетчупа Heinz начал инвестировать в пищевые стартапы
Компания Kraft Heinz, занимающаяся производством кетчупа Heinz, запустила венчурный фонд Evolv Ventures.
Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar
Через фонд компания планирует инвестировать в технологические инновации в сфере пищевой промышленности. Базироваться Evolv Ventures будет в Чикаго, а объём средств составит 100 миллионов долларов.
Главой фонда стал инвестор и сооснователь фонда Peacock Equity Билл Пискателло. Evolv будет вкладываться в проекты, которые работают в сфере электронной коммерции и логистики.
Ранее такие фонды создали конкуренты Kraft Heinz — американские Kellogg Co. и General Mills Inc. Последняя инвестировала в стартап Kite Hill, выпускающей йогурты, сыры и десерты без молока, и Beyond Meat, которая производит заменители мяса.