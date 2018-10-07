YouTube заблокировал канал российского пранкера Эдварда Била

Популярному блогеру удалось набрать более 800 тысяч подписчиков, но сейчас его видео не доступны.

YouTube заблокировал канал Эдварда Била. Российский пранкер каждую неделю получал больше 10 тысяч подписчиков.

Фото: Комментарий администрации YouTube

Теперь канал недоступен, как и видео блогера. Его могли заблокировать из-за рекламы финансовых пирамид. Аналогичное ранее происходило с каналом Versus.