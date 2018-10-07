YouTube заблокировал канал российского пранкера Эдварда Била
Фото: © vk.com/Bil Edward
Популярному блогеру удалось набрать более 800 тысяч подписчиков, но сейчас его видео не доступны.
YouTube заблокировал канал Эдварда Била. Российский пранкер каждую неделю получал больше 10 тысяч подписчиков.
Фото: Комментарий администрации YouTube
Теперь канал недоступен, как и видео блогера. Его могли заблокировать из-за рекламы финансовых пирамид. Аналогичное ранее происходило с каналом Versus.
Эдвард Бил снимал пранки, в которых приставал к людям, угрожал им, а одного даже ударил ногой в голову.